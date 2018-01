Há 40 anos, os mesmos beijinhos, canudos, cocadas... A lojinha é modesta, assim como sua cozinha, mas os doces lá produzidos são de uma grandeza inexplicável. Talvez porque seja impossível não associar seu sabor com a figura que mexe o tacho e produz as iguarias ali no cantinho, cotidianamente, em seu velho fogão à lenha.