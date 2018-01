Há jeito para tudo, acredite Não tem com quem deixar as plantas ou seu bichinho de estimação? Quer ajuda para fazer uma mala esperta, pequena e com roupas que combinem de verdade entre si? Pode respirar aliviado, porque sempre há um jeitinho - ou um profissional - para resolver essas e outras questões. Confira nossa lista: PLANTAS Pode apelar para um parente ou para a faxineira, mas se você quiser ter a garantia de que, na volta, suas plantas vão continuar verdinhas, o melhor é contratar alguém para cuidar delas. O Hospital de Plantas (0--11-3062-7254; www.hospitaldeplantas.com.br) faz um diagnóstico do que você precisa e define o preço. Depois, é só relaxar. Tem um delicado bonsai? Há um hotel específico para eles. No Bonsai Kai (0--11-5546- 0620; www.bonsaikai.com.br), a diária custa R$ 1. ANIMAIS Bicho numa caixa por horas a fio, estressado e infeliz? Pode ser melhor deixá-lo em um hotel com espaço (e companhia). No Cão de Mel, (0--11-3781-9413; www.caodemel.com), a diária custa a partir de R$ 18 para gatos e R$ 22 para cães. O Jardim dos Bichos (0--11-9271-6020; www.jardimdosbichos.com) também presta o serviço. Custa R$ 25 para gatos e a partir de R$ 40 para cães. O hotel ainda abriga aves, roedores e répteis. MALAS Difícil pensar em coisa mais chata do que arrumar a mala. Sem falar na infelicidade de chegar ao destino e ver que faltou algo importante. Se você quer ajuda, há profissionais especializados em bagagens. Na Personal Houser (0--11-3258-4686; www.personalhouser.com.br), o serviço custa a partir de R$ 60 por hora e pode ser feito por uma personal stylist ou por uma personal housewife. Outra opção é a Home Help (0--11-7377-7195; www.homehelp.com.br), que cobra R$ 50 por hora. CONTAS As dolorosas vão chegar - e você não estará lá para pagar. Sem problema. Tanto a Personal Houser (por R$ 60) quanto a Home Help (a combinar) fazem o serviço. SEGURANÇA Se você vai contratar uma empresa, veja antes se ela está regularizado no site www.sesvesp.com.br, mantido pelo sindicato do setor.