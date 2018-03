Hanau dos Irmãos Grimm

É aqui que tem início uma das mais tradicionais e simpáticas rotas turísticas da Alemanha – e da nossa imaginação: a Rota dos Contos de Fadas. Hanau, a pequena cidade localizada a cerca de 20 quilômetros de Frankfurt, foi onde nasceram os irmãos Wilhelm (1786-1859) e Jacob Grimm (1785-1863), autores de alguns dos mais conhecidos contos de fadas, como Rapunzel e A Bela Adormecida. O ponto final, 600 quilômetros ao norte, é a animada Bremen.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os Irmãos Grimm não ficaram muito tempo em Hanau. Viveram ali só o início da infância, até 1791, mas a cidade não perde a chance de homenagear seus filhos ilustres. Na Praça do Mercado, no coração da cidade, há desde 1896 uma estátua de bronze dedicada aos autores de histórias que encantaram gerações e gerações de leitores ao redor do mundo.

Entre maio e julho, anualmente, as ruas de Hanau são tomadas por personagens saídos de histórias como João e Maria, O Flautista de Hamelin, Os Músicos de Bremen e tantas outras. O Festival dos Contos de Fadas é um dos principais eventos a céu aberto da Alemanha. Há ainda outros festivais e exposições temáticos ao longo do ano.

LEIA MAIS: Tudo sobre a Rota dos Contos de Fada

Não há muito mais para ver por lá. A casa onde os irmãos viveram foi completamente destruída durante a Segunda Guerra – no centro de informações turísticas, na Praça do Mercado, há uma foto do antigo imóvel.

+ Não perca

Museu Histórico Schloss Philippsruhe

Um belo palácio em estilo romântico às margens do Rio Meno guarda um minimuseu de teatro de papel. Ali, passeamos por histórias criadas pelos Irmãos Grimm além de outras fábulas e lendas. O Schloss Philippsruhe é dedicado à história da cidade e à arte dos séculos 17 a 20, e abre espaço para homenagear os irmãos escritores e o compositor Paul Hindemith, outro célebre filho de Hanau. Não deixe de tomar um café em seu imponente salão.

Nos dias 25 de março e 23 de setembro, o café da manhã ali pode ser na companhia de Chapeuzinho Vermelho (10 euros para crianças e 21,90 euros para adultos). As crianças poderão visitar o palácio fantasiadas e testar seus conhecimentos sobre contos de fada (mas em alemão). No dia 6 de maio, haverá visita guiada também pela personagem (2,50 euros crianças e 7 euros adultos). O ingresso no palácio custa 4 euros. Site: schlossphilippsruhe-hanau.de.