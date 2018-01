Harbin, a cidade de gelo da China

Para quem gosta de brincar com gelo e sonha ver neve, aqui vai uma dica: a China abre a sua temporada de inverno com a 31ª edição do Festival Internacional de Gelo e Neve, na cidade de Harbin, capital da província de Heilongjiang, que fica ao norte do país.

São inúmeras esculturas feitas com gelo, em tamanho real, iluminadas por luzes de todas as cores à noite. Lá, é possível encontrar carrosséis e palácios moldados nos grandes blocos transparentes e brancos. Uma verdadeira cidade de gelo que encanta apenas com imagens.

A abertura do festival, nesta segunda, 5, contou com uma competição entre nadadores no Rio Songhua. Até 25 de fevereiro, quando acaba o evento, haverá performances com fogo e competições entre artistas, inclusive escultores.

Os preços dos pacotes (que oferecem serviço de hotel e um tour pela cidade) variam de acordo com o tempo que você deseja passar na região. Um passeio de três dias, por exemplo, pode custar US$ 560 (R$ 1.518,00) por pessoa. Para consultá-los e ver a programação completa, acesse http://icefestivalharbin.com.