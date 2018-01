Herança colonial em Valença

A justificada ansiedade de ver os pontos mais badalados da região faz muitos turistas passarem batido por Valença. Tente não cometer tal equívoco. Essa cidadezinha de 80 mil habitantes é mais que um estacionamento para deixar o carro e seguir viagem de barco até Morro de São Paulo - basta olhar em volta e notar o casario colonial do porto.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Exagero de beleza, cores e vida ao natural

Democrático ponto de encontro

Isolada, Boipeba até parece causo de pescador

Escolha um pacote e não pense em mais nada

Em Maraú, o clima é de pé na areia

De barco pela Baía de Camamu

O patrimônio arquitetônico, além das praias, merece dedicação. Depois de 133 quilômetros de estrada desde Salvador, explore por um ou dois dias a capital da Costa do Dendê antes de continuar a travessia.

Às margens do Rio Una estão vestígios da época colonial. Perca-se pelas calçadas de pedras irregulares até alcançar a Igreja de Nossa Senhora do Amparo, construída em 1757. Dentro dela, admire os mosaicos de azulejos portugueses. Ao caminhar para fora, perca o fôlego com a vista panorâmica que chega até Tinharé.

No centro, dedique algumas horinhas visitando o conjunto de sobrados da Praça da República, o Teatro Municipal e o prédio da Câmara de Vereadores, construções do século 19. Em seguida, vá às ruínas da Fábrica Todos os Santos, a primeira indústria de tecidos com energia hidráulica do Brasil, de 1844.

Logo ali

Depois de conhecer a herança cultural você vai querer sossego. Não hesite em percorrer os 20 quilômetros até Guaibim para ver praias, cachoeiras e manguezais. A principal praia é a Ponta do Curral, local de desova de tartarugas-marinhas. De lá, avista-se o farol e os primeiros contornos de Morro de São Paulo.