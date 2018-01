Herança germânica em Swakopmund

Swakopmund ganhou notoriedade quando Brad Pitt e Angelina Jolie viveram ali por quase um ano - eles ainda mantêm uma casa, onde aparecem com certa regularidade. No hospital da cidade nasceu, em 2006, a primeira filha biológica do casal, Shiloh.

Uma das principais atrações de Swakopmund é a Kristall Gallerie (kristallgalerie.com, entrada a 40 dólares namibianos ou R$ 94), um interessante museu subterrâneo tomado por cristais. Ali está exposto o maior cristal do mundo, de mais de 14 toneladas.

Reserve também um tempinho para visitar o Museu de Swakopmund (swakopmund-museum.de, entrada a 25 dólares namibianos ou R$ 6), inaugurado em 1951 com importante acervo sobre fauna, flora, história e etnologia da Namíbia. Estão expostos de animais empalhados e mobiliário colonial a objetos pessoais dos KhoiKhoi, tribo originária da região. /M.C.