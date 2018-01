Heróis do cinema dão o tom das atrações

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Aprendiz de pirata

Seu pequeno vai fazer maquiagem de pirata e ganhar adereços que lembram o capitão Jack Sparrow, como brincos, bandana, tapa-olho e espada. Para melhorar, a participação dele no Desfile dos Piratas, que ocorre diariamente no Adventureland, do Magic Kingdom, está mais do que garantida. São dois tipos de pacote, começando em US$ 29,95, mais taxas.

Na selva

Aquários enormes, famílias de macacos, elefantes e comida daquelas que as crianças adoram. Deixe que ele se aventure no Rainforest Café (Animal Kingdom ou Downtown Disney) ? e refaça as energias para as próximas jornadas.

Os heróis de Toy Story precisam de toda a ajuda para derrotar o malvado imperador Zurg e seu exército de robôs. E adivinhem só quem vai comandar uma nave espacial equipada com armas antivilões? Sim, o seu filho. Não deixem de embarcar na Buzz Lightyear''s Space Ranger Spin. Tomorrowland, Magic Kingdom.

Com o Homem-Aranha

Coloque o óculos 3D e embarque nesta aventura com um dos heróis preferidos dos garotos. Desta vez, o Homem-Aranha precisa recuperar a Estátua da Liberdade, roubada por vilões do Esquadrão Sinistro. Altura mínima: 1,02 metro. Islands of Adventure, Universal.