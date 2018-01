High school em um veleiro As matérias estudadas são as tradicionais, como história e matemática, e outras específicas, como oceanografia e biologia marinha. Mas a sala de aula passa bem longe do convencional: um veleiro em viagem pelo Oceano Atlântico e Mar Mediterrâneo, com paradas em mais de 20 destinos. O Class Afloat é um programa de high school para estudantes de 15 a 17 anos, com um ano de duração, dividido em dois semestres. A partida é de Lunenberg, no Canadá. Com a STB, o curso sai por a partir de 46.100 dólares canadenses (cerca de R$ 83 mil). Informações: www.classafloat.com.