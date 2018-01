História anotada. E contada a quem quiser ler

O Copacabana Palace lista, em seu site, hóspedes ilustres desde os anos 1920. "Consideramos o livro uma joia do hotel", diz Gabriela Gurgel, do setor de comunicações. Ela explica que a maioria dos hóspedes se sente honrada ao ter seu registro requisitado. "Eles brincam que vão tomar banho ou pentear os cabelos antes de escrever." O livro de ouro do hotel pode ser visto pelos curiosos. "Não pode manusear, mas pode ver e tirar foto."

O Maksoud Plaza, em seus quatro livros de ouro abertos aos hóspedes, tem registradas hospedagens da cantora Whitney Houston, da ex-primeira ministra britânica Margaret Thatcher e do ex-Secretário-Geral das Nações Unidas Kofi Annan. "No check-out, o gerente cita o livro e pede que a autoridade deixe uma mensagem nele", diz Cidália Singal, responsável por marketing no Maksoud.