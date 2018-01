História da máfia em museu inédito

Las Vegas anunciou que teria o seu já no próximo ano, mas a Sicília foi mais rápida. Usando toda sua bagagem histórica, a ilha italiana inaugurou no castelo de Salemi, semana passada, o primeiro museu dedicado à máfia. A ideia é mostrar de forma sensorial como a lendária Cosa Nostra funcionava, recriando os ambientes em que atuavam, além de exibir documentos e fotos. Para não deixar dúvidas, os organizadores afirmam que a iniciativa também tem como objetivo combater o

crime organizado.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

INGLATERRA 1

Harrods sob nova direção

A luxuosa megastore londrina Harrods agora pertence ao Qatar Holding, fundo de investimentos da família real dos Emirados Árabes. O bilionário egípcio Mohamed Al-Fayed - dono do clube de futebol Fulham - decidiu vendê-la porque quer se aposentar e curtir mais a família. Não se sabe o valor exato do negócio, que, especula-se ficou em torno dos US$ 2 bilhões. Site: www.harrods.com.

INGLATERRA 2

Cerveja para todos os gostos

Já estão à venda os ingressos do Great British Beer Festival, o maior festival de cerveja de Londres. O evento será realizado de 3 a 7 de agosto no Earls Court Exhibition Centre. Os diferentes bares espalhados pelo local vão vender mais de 450 tipos da bebida: regionais, ales, orgânicas, importadas, além de sidras variadas. Enquanto saboreia a escolhida, o turista poderá se divertir com jogos de pubs e curtir bandas tocando ao vivo. Quem quiser levar a coisa a sério (vá lá, nem tanto assim), poderá participar de degustações orientadas por especialistas, que vão ensinar a distinguir o sabor e contar a história de cada tipo de cerveja. A atração, no entanto, é cobrada à parte e precisa ser reservada com antecedência. Ingressos: 6 libras (R$ 15) o dia ou 20 libras (R$ 52) para todo o evento. Site: gbbf.camra.org.uk.

ESTADOS UNIDOS

Desvende os mistérios da natureza

O Museu da Ciência e Indústria de Chicago estreia hoje sua nova exposição permanente. Através de princípios científicos simples, a mostra Science Storms pretende desvendar como se formam os tornados, furacões, tsunamis e demais fenômenos naturais de inegável potência. São mais de 50 experiências distribuídas em dois andares que o visitante poderá vivenciar sensorialmente. A entrada regular do museu é válida para a nova exposição e custa US$ 15. Informações: www.msichicago.org.