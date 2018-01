História de terror no set original

A noite de todas as almas, ou All Hallows Even, deu origem ao fantasmagórico e divertido Halloween, comemorado na sexta-feira. Para celebrar a data como se deve, nada melhor do que encarar um tour de terror - selecionamos cinco passeios realmente assustadores nos Estados Unidos e na Europa. Mas se você prefere roteiros "celestiais", leia a página seguinte. Ali estão cidades por onde passaram as boas almas que têm lugar garantido na igreja. Afinal, o Halloween termina na alvorada do Dia de Todos os Santos. TÚNEL FANTASMA Os túneis escuros e abandonados de Edimburgo abrigavam miseráveis até o século 19. Hoje, os subterrâneos da capital escocesa são dominados por fantasmas. Não acredita? Experimente então o roteiro a pé da Mercat Tours, que leva o visitante por ruelas duvidosas em um passeio de duas horas para encontrar zumbis e outros seres sinistros. A empresa preparou uma programação especial para o Halloween, com tours pelo quarteirão mais medieval de Edimburgo. Os pacotes custam 8,50 libras (R$ 33) por pessoa. Informações: www.mercattours.com. NA PISTA DE JACK As histórias dos crimes de Jack, o Estripador, um dos assassinos mais famosos de todos os tempos, atraem turistas aspirantes a detetives ao bairro de Whitechapel, em Londres, no Reino Unido. Durante 1h45, um grupo de destemidos percorre os locais onde ocorreram cinco assassinatos atribuídos ao maníaco em 1888, num período que ficou conhecido como Outono do Terror. Custa 7 libras por pessoa (R$ 27). Site: www.jack-the-ripper-walk.co.uk. NA FORCA Na pequena Salem, a 25 quilômetros de Boston, nos Estados Unidos, 19 pessoas foram condenadas a morrer na forca por supostas ligações com feitiçaria, no fim do século 17. Hoje, os moradores aprenderam a usar essa triste - e verdadeira - história para atrair turistas. Parte dela pode ser conhecida nos museus Salem Witch e Salem Wax, que exibem modelos em tamanho real das supostas feiticeiras. Entradas a US$ 8 e US$ 6 (R$ 19 e R$ 14), respectivamente. Informações: www.salemwitchmuseum.com; www.salemwaxmuseum.com. CATACUMBAS DE PARIS Uma voltinha pelo subterrâneo da capital francesa mostra que a cidade pode ser tão macabra quanto romântica. Trinta metros abaixo do solo, 300 quilômetros de catacumbas formam um labirinto conhecido como Les Catacombes - hoje, um museu. Estima-se que ali estejam os restos mortais de 6 milhões de pessoas, transferidos para lá no século 18. Nos corredores rodeados de ossos você pode ler placas com mensagens como "Nós que aqui estamos por vós esperamos". Eu, hein! Entrada: 7 (R$ 21,30). Informações: www.catacombes-de-paris.fr. CASTELO DE DRÁCULA Foi a crueldade de Vlad Tepes, governante da região romena da Valáquia no século 15, que inspirou o escritor irlandês Bram Stoker a criar sua obra mais famosa. Ao contrário da história vampiresca, na qual o conde se transforma em morcego e chupa o sangue dos desavisados, Vlad Tepes tinha como maior passatempo empalar seus inimigos (turcos, na maioria das vezes). A prática consiste em atravessar o corpo da pessoa com uma lança e deixar que ela morra vagarosamente. Sinistro, não? O castelo onde o sádico governante viveu fica na divisa entre a Transilvânia e a Valáquia, e hoje funciona como um museu. Ali são encontradas coleções de mobília, esculturas, armas e até imagens sacras. Na área externa, há uma vila medieval. Site: www.brancastlemuseum.ro.