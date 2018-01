História natural em quatro museus

Que tal um passeio pela história da evolução humana no ano em que Darwin completaria dois séculos de vida? Alguns dos melhores museus de História Natural do mundo, inclusive o Museu Nacional, no Rio, exibem objetos que exemplificam teorias como a da seleção natural. Conheça acervos de destaque.

RIO

Na antiga residência da família imperial, o Paço de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista, o Museu Nacional exibe, desde 1892, coleção dedicada à história natural. Fósseis de dinossauros, múmias egípcias, crânios humanos e até meteoritos fazem parte do acervo de 20 milhões de itens. A entrada custa R$ 3 (R$ 1 para crianças de 6 a 10 anos). Abre de terça a domingo, das 10 às 16 horas. Site: www.museunacional.ufrj.br.

WASHINGTON

As exposições do Natural History explicam as origens dos homens e dos animais. Destaque para as seções que mostram esqueletos de dinossauros e artefatos africanos, além do zoológico de insetos e do Sant Ocean Hall, repleto de peixes. Dia 26, será aberta a exposição Orchids Through Darwin's Eyes, sobre a relação de Darwin com as orquídeas. O museu, grátis, abre todos os dias, das 10 horas às 17h30. Site: www.mnh.si.edu.

NOVA YORK

Visitar o American Museum of Natural History é uma aula de biologia. Em cada ala, tudo sobre fauna e flora, com direito a mostras sobre dinossauros, animais da selva e evolução da vida marinha. Uma das exposições temporárias fala dos impactos do aquecimento global. Entradas a US$ 15 (R$ 33). Crianças de 2 a 12 anos pagam US$ 8,50 (R$ 19). Abre todos os dias, das 10 horas às 17h45. Informações: www.amnh.org.

LONDRES

Só o hall de entrada do museu valeria a visita: ali está o esqueleto de um dinossauro de 26 metros de altura. Siga em frente e reserve um dia para ver todas as galerias: de mamíferos, insetos, seres humanos e minerais. O museu, grátis, abre todos os dias, das 10 horas às 17h50. Site: www.nhm.ac.uk.