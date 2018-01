História presente em museus e pastéis de nata

Encomendado por Manuel I por volta de 1501, a construção é um símbolo da grandiosidade da Era dos Descobrimentos. A empresa do rei Manuel, em várias obras que tentavam refletir o poderio português da época, fez surgir um estilo arquitetônico que levou seu nome. Os balaústres ornamentados e as abóbadas rasas e nervuradas do claustro são marcas manuelinas que também se encontram em outras obras do país. O longo período de construção e reformas, contudo, resultou em várias marcas ecléticas.

No interior da Igreja estão, lado a lado, os túmulos de Vasco da Gama e Luís de Camões. O de d. Sebastião permanece vazio, à espera do rei que nunca retornou da batalha de 1578 em Alcácer-Quibir, no Marrocos. Fernando Pessoa não poderia estar enterrado em outro lugar.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bem perto do mosteiro está um dos símbolos militares mais famosos de Portugal. A Torre de Belém foi construída como fortaleza e hoje compõe álbuns de fotografia de turistas do mundo todo. A arquitetura externa é o principal atrativo, mas os detalhes interiores mostram todo cuidado necessário a uma construção que tem por objetivo defender-se de invasores.

Belém também virou sinônimo de sabor. Os famosos pastéis de nata servidos na mais que centenária doceria vizinha ao mosteiro são mesmo os melhores. Eles chegam quentes à mesa para uma salpicada de canela antes das mordidas tão desejadas. Impossível comer menos de três. /P.S.