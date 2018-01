Hoi An: supresa iluminada no meio do Vietnã

A receita é simples e certeira. Um vilarejo com meia dúzia de ruas que se percorre a pé, entre casinhas amarelas e varais de onde pendem delicadas lanternas de seda coloridas. E um rio que convida para um passeio de barco no fim do dia, logo antes do jantar.

Quando se percorre uma região tão rica em superlativos como o Sudeste Asiático, a aparente simplicidade de Hoi An, no Vietnã, pode ser muito bem-vinda. Especialmente se o roteiro também inclui a babel urbana de capitais como Hanói ou Bangcoc, esta última ali ao lado, na Tailândia. Ou a imensidão verde e cinza do parque de ruínas de Angkor, no Camboja.

Mas o que poderia ser apenas uma parada estratégica para recarregar as baterias, sem maiores pretensões, tem predicados suficientes para ser a grande surpresa da viagem.

Apesar de relativamente pequena, com cerca de 120 mil habitantes apenas, Hoi An é uma das principais vitrines do turismo no Vietnã, com sua atraente combinação de história e boa gastronomia. O lugar despontou nos séculos 17 e 18 como um entreposto mercantil, graças à sua posição geográfica na foz do rio Thu Bon, conectando o interior do país com o mar da China.

A instalação de um porto atraiu comerciantes da Índia e da Europa, e a dinastia Nguyen permitiu que chineses e japoneses construíssem templos e lojas por ali. Mais tarde, o país viveria quase cem anos de ocupação francesa.

Vestígios desse passado tão múltiplo em nacionalidades podem ser conferidos em uma caminhada pelo centrinho da cidade antiga, que foi tombado pela Unesco em 1999 e tem uma porção de construções históricas preservadas. Algumas são singelas, como a Tan Ky, um sobrado de dois andares erguido por um mercador há cerca de 200 anos, com influências arquitetônicas da China e do Japão, ou a Duc An, que foi uma antiga livraria e farmácia.

Outras são grandiosas, caso dos templos chineses de Phuc Kien e Quang Trieu, com suas fachadas, pátios e altares ricamente ornamentados.

No interior desses santuários, visitantes do mundo todo recorrem a uma simpatia para alcançar o que lhes falta. Funcionários do local escrevem os nomes completos dos fiéis e seus votos em cartolinas, que são presas a enormes incensos em forma de espiral. Os incensos são pendurados no teto do templo e acesos, consumindo-se lentamente, para que os desejos sejam realizados.

Para visitar cada uma dessas construções, é preciso apresentar um tíquete, vendido nos guichês de informação turística em cartelas de cinco cupons, por 120 mil dongs (US$ 5,30).

Badulaques. Mas o componente histórico não é o único atrativo de Hoi An. No casario colonial amarelo-canário que dá o tom da cidade antiga, instalaram-se cafés com fachadas e varandas floridas, além de lojas que vendem artesanato, suvenires, bijuterias e também tecidos e roupas feitas sob medida. As típicas luminárias que são a marca do lugar enfeitam o interior de algumas butiques.

Dá para passar um dia inteiro explorando tudo isso sem pressa, com direito a uma pausa para um café vietnamita, servido em um copo alto sobre leite condensado e gelo. As ruas do centrinho são fechadas à circulação de carros, o que deixa o passeio mais agradável.

Para quem não quiser bater perna o tempo todo, uma solução pitoresca é recorrer aos serviços de um dos muitos bicitáxis que circulam por ali, pilotados por motoristas uniformizados com camisas azuis, e que emprestam a Hoi An um jeitão de lugar meio parado no tempo.

Vale a pena dedicar algum tempo ao Mercado Central. Dá para encontrar frutas e legumes, peixes frescos, macarrão feito ali mesmo e temperos de todos os tipos, em estandes dentro de um grande pavilhão e na feira de rua que se instala ao seu redor, naquela bagunça organizada comum aos mercados asiáticos.

Com tantos estímulos visuais ao mesmo tempo, o cenário é uma delícia de fotografar, mesmo que não se pretenda comprar nada. Difícil é passar incólume aos apelos insistentes dos comerciantes, que parecem enxergar no turista uma galinha dos ovos de ouro – vá com o espírito preparado.