Homens santos, lugares fantásticos

Santo Antônio de Pádua ganhou uma bela basílica na cidade italiana onde viveu boa parte de sua vida religiosa. Pádua, aliás, reúne jóias arquitetônicas. Caso do Castelo de Monselice, erguido entre os séculos 11 e 16. E do Jardim Botânico, de 1545, o mais antigo criado em uma universidade. Está na lista de patrimônios mundiais da Unesco. A paisagem esculpida pelo vento na Capadócia teria sido o cenário onde São Jorge viveu parte de sua vida antes de se mudar para a Palestina. A região é uma das mais belas da Turquia - e também integra a lista dos patrimônios da humanidade da Unesco. Quase tudo em Dublin leva o nome de São Patrício (na foto, a catedral), que difundiu o cristianismo entre os celtas da cidade, no século 5.º. A festa em sua homenagem ultrapassou as fronteiras da Irlanda e deixa o mundo mais animado em 17 de março.