Honduras pode esperar

Os trajes elegantemente britânicos e a notória polidez de mr. Miles foram determinantes para que as portas se abrissem. No interior da representação, o correspondente deu com uma "disgusting" bagunça. Mas, com delicadeza, obteve a ajuda de um serviçal que tornou habitável um pequeno cômodo onde instalou seu sleeping bag.

Com a ausência do embaixador brasileiro em Tegucigalpa, que já dormia tranquilo no Brasil quando o presidente deposto Manuel Zelaya bateu à porta da representação, Mr. Miles fez questão de cumprimentar o único diplomata brasileiro que ainda resiste por lá, Francisco Catunda Resende (embora não tenha obtido dele muita atenção).

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Devidamente instalado, Mr. Miles garantiu não ter sentido os efeitos de nenhum tipo de radiação ou da interferência química relatada recentemente por Zelaya.

"O único incômodo remarkable" - conta-nos Mr. Miles - "foi o odor amargo da promiscuidade que, definitivamente, não combina com o aroma da tintura que o senhor Zelaya usa em seus bigodes." Aliás, ao cumprimentar o ex-presidente, foi por ele inquirido com certa desconfiança: "Quem é o senhor?", estranhou Zelaya. "Apenas um hóspede. Just like you", respondeu-lhe.

Nosso viajante ainda propôs ao bigodado político uma partida de xadrez para fazer o tempo passar. Ao que parece, infelizmente, Zelaya só joga damas, o que levou mr. Miles a passar.

Na manhã seguinte, não sem antes agradecer a hospitalidade, o viajante britânico embarcou em um "amazing" ônibus interurbano e, com duas simpáticas galinhas empoleiradas em seus joelhos (às quais Trashie ignorou fleumaticamente), viajou até a cidade de Tela, na orla do Mar do Caribe. Conseguiu um quarto no Hotel Rio Mar e, sem muito esforço, localizou seu velho amigo Don Ardon, que já o conduziu, em outras ocasiões, ao Parque Nacional Marino Punta Sal - uma belíssima confluência de praias desertas e florestas repletas de aves exóticas.

O parque agora se chama Jeannete Kawas. O próprio Don Ardon, que mantém um serviço de barcos na região, fez questão de levar nosso viajante ao pequeno santuário, bem cedo, na manhã seguinte. Mr. Miles contemplou a beleza da Praia de Cocalito, mas dedicou o resto de seu dia a caminhar pela floresta com seu binóculo em punho, avistando aves e fazendo anotações em seu pequeno caderno.

Como retornou à praia com um ligeiro atraso apesar das recomendações, nosso correspondente enfrentou altas ondas em sua viagem de volta à Tela. Para seu alívio, Don Ardon é um marinheiro experiente e não mostrou nenhum sinal de preocupação. Trashie, por sua vez, desengoliu tudo o que havia comido durante o dia.

Quanto aos leitores que têm perguntado sobre a conveniência de visitar Honduras - que, não fosse a crise política, pouco seria lembrada -, mr. Miles julga prudente que qualquer viagem exploratória seja postergada até o encerramento das tensões atuais.

"O momento não é adequado, my friends. Nestes períodos de ânimos exacerbados, os seres de alma autoritária saem às ruas como baratas em dias de calor. E podem ser quite unpleasant. Besides, existe sempre a possibilidade do restabelecimento do toque de recolher, o que torna os dias desagradavelmente curtos. Confesso que tive alguma sorte, além da vantagem de já conhecer o país anteriormente. Há outros lugares muito semelhantes aqui nas imediações. Opte por um deles. Honduras, believe me, sempre pode esperar."

* Mr. Miles é o homem mais viajado do mundo. Ele já esteve em 132 países e 7 territórios ultramarinos