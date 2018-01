Hora de comprar em Orlando

Antes de se jogar nos outlets, alvo número 1 dos brasileiros, vale a pena prestar atenção a dois shoppings convencionais: Florida Mall e The Mall at Milenia têm sempre um bom número de ofertas, além dos habituais livretos de cupons, que dão uma ajuda extra na hora de economizar. Sem falar que são bem mais organizados e variados.

Com cerca de 250 lojas, o Florida Mall abriga em seus corredores e cantos lojas âncoras como Sears, Saks Fifth Avenue, Macy's, Apple e a deliciosa Nordstrom, uma das fast fashion mais antenadas dos Estados Unidos. Queridinhas da vez dos brasileiros também estão lá: Abercrombie, Aéropostale, Hollister. A Best Buy tem uma unidade dedicada a celulares, e há ainda uma CVS Pharmacy, fonte de cosméticos a preço de banana.

O clima no The Mall at Millenia é um pouco mais chique, o que não necessariamente se reflete nos preços, ainda vantajosos. Mas no nível das lojas, sim: Swarovski, Tiffany, Prada... E algumas queridas dos cartões de crédito com limites mais modestos, como Forever 21, Gap, Victoria's Secret e a espertíssima Urban Outfitters, que vende moda masculina e feminina colorida, às vezes étnica, e com bom design.

Na praça central, telões mostram desfiles de moda e dicas de consumo. E ao menos um restaurante merece atenção: o italiano Brio Tuscan Grille, com bons paninis e massas para um brunch.

Descontos. Para se dar bem nos outlets é preciso disposição para garimpar e coração aberto para aceitar o que vier. Em outras palavras, não adianta ter alvos muito específicos: em vez de "a bolsa tal, da marca tal", anote na listinha "uma bolsa bonita"; relacione meia dúzia de perfumes dos quais gosta. As chances de sucesso aumentam.

A rede Premium Outlets tem duas unidades em Orlando, com um total aproximado de 330 lojas - a unidade da International Drive é um pouco maior que a da Vineland Avenue. Em ambas, os descontos variam de 25% a 70% do preço em lojas comuns.

Temáticos. Os parques são os lugares para comprar lembrancinhas temáticas das suas atrações favoritas. Quase todo brinquedo termina em loja. Dowtonwn Disney tem uma megastore com tudo o que você pode imaginar de Mickey e companhia, além de Lego e a descolada D Street, com produtos que mesclam design, arte urbana e os ícones da família Disney.