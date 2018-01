Hora de relaxar

Barracas: As tendas de lona têm uma proteção de bambu. Lá dentro, duas camas e uma mesa com repelente, lanterna, e água. Com vaso sanitário

Banho: No box externo de bambus está pendurado um saco de lona com água quente. A rosca furada na extremidade serve como ducha

Refeições: Café e almoço com pães, frios defumados, queijos e saladas. Para o jantar, carnes de caça, peixe e frango

Localização: Platôs, dunas, florestas e rios cercam as barracas e servem de cenário, junto com o céu estrelado, para noites regadas a vinho e Amarula

