Horas entre corujas e falcões

Não se assuste com a coruja. Ela recebe todos os turistas na entrada do Parque dos Falcões, na Serra de Itabaiana, com um voo rasante. Uma maneira "carinhosa" de dar as boas-vindas, mas também de mostrar quem manda. A coruja é o cão de guarda do parque, o único do País autorizado pelo Ibama a criar e fazer reproduzir em cativeiro aves de rapina.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Nordeste com alma, cor e história

Praias e uma cozinheira de mão cheia em Estância

Todos os títulos para São Cristóvão

Pelos cânions do Velho Chico

Cenário do fim de Lampião

O animal foi treinado especialmente para fazer a segurança do parque, das aves e até do falcoeiro José Percílio. Foi ele quem fundou o local, motivado pela paixão pelos bichos. Hoje, Percílio cuida de nada menos que 300 aves de 26 espécies, muitas ameaçadas de extinção, e é o responsável pelo nascimento de 70 filhotes por ano.

Além de ponto turístico, o parque funciona como centro conservacionista. Não é raro Percílio receber animais doentes ou apreendidos pela polícia ambiental e cuidar da recuperação e da readaptação deles. As aves são como filhos para o falcoeiro. "Quando tenho de viajar, não aguento ficar muito tempo longe."

Todas as aves são catalogadas, mas Percílio sabe de cor a história de cada uma. Ele mostra com orgulho aos visitantes seus xodós: o falcão quiri-quiri, o menor do mundo; a coruja murucututu, a segunda maior do Brasil; um casal do raríssimo socó-boi; e Jurubeba, uma coruja suindara que gosta de ser "ninada" por ele.

As visitas são sempre monitoradas e incluem demonstrações de voo e palestras. O parque abre o ano todo, mas é preciso agendar o passeio, até mesmo para não atrapalhar a rotina das aves, que têm hora certa para voar. Custa R$ 10 por pessoa. Por mais R$ 15, é possível fazer uma trilha guiada pela Serra de Itabaiana. Informações: www.parquedosfalcoes.com.br.

COMO IR

PASSAGEM AÉREA

SP-Aracaju-SP a R$ 398 na Gol (0300-115-2121), R$ 418 na TAM (4002-5700) e R$ 854 na OceanAir (4004-4040)

PACOTES*

R$ 969: 7 noites, passeios e café em Aracaju. Na Beeline (0--11-3373-9200)

R$ 971: 3 noites em Aracaju, no Submarino Viagens (4003- 9888). Com café e passeios

R$ 1.034: 3 noites em Aracaju, café e passeios. No Shoptime Viagens (4003-4323)

R$ 1.148: 7 noites em Aracaju, café e passeios. Com a Taks Tour (0--11-2821-8800)

R$ 1.195: Aracaju, 7 noites. Café e passeios. Na Filhos da Terra (0--11-3171-2000)

R$ 1.305: 7 noites em Aracaju. Café e passeios. Com a Intravel (0--11-3260-9000)

R$ 1.329: Aracaju e Xingó em 7 noites. Café e passeios. Na Riviera (0--11-5533-6889)

R$ 1.388: Aracaju e Xingó: 7 noites, café e passeios. Natural Mar (0--11-3236-4949)

R$ 1.651: Aracaju e Xingó em 7 noites. Café e passeios. Americanas Viagens (4003-4313)

*Preço por pessoa, com aéreo