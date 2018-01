Horizonte asiático em estado puro

Mas a situação começa a mudar, com indícios de que as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e Europa poderão ser suspensas em um futuro não muito distante. Isso caso o governo de Mianmar mantenha o processo de normalização institucional iniciado em novembro de 2010 com a libertação de Aung San Suu Kyi, a mulher que simboliza a resistência ao regime e que passou 15 dos últimos 20 anos em prisão domiciliar.

Portanto, se você quer ver Mianmar antes que a influência ocidental se estabeleça, é bom colocar logo o país em seus planos de viagem. Em 2010, a Liga Nacional pela Democracia (LDN), partido de Suu Kyi, abandonou a posição favorável ao boicote turístico a Mianmar, que havia adotado em 1995 como forma de pressionar por mudanças no regime, um dos mais corruptos do mundo e responsável por inúmeras violações de direitos humanos.

A líder oposicionista, no entanto, continua a ser contra grupos de excursão, por considerar que eles beneficiam principalmente empresas e pessoas ligadas ao governo. Para a Liga, a melhor forma de favorecer os moradores locais é viajar de maneira independente, o que não é difícil.

A população de Mianmar é afável, ávida por contato com o mundo exterior e vive em um país que tem alguns dos monumentos mais deslumbrantes do sudeste da Ásia. Capital do primeiro reino que unificou o território que daria origem a Mianmar, a cidade de Bagan por si só justifica a visita. Mas o país tem outros pontos de interesse, como o Lago Inle, a cidade de Yangon, com seu deslumbrante pagode Shwedagon, e as praias pouco exploradas do mar Andaman, o mesmo que banha a costa oeste da Tailândia.

Com cerca de 2.500 monumentos budistas construídos entre os séculos 10 e 14, o horizonte de Bagan é salpicado pelas torres dos templos e pagodes que ocupam uma área de 13 quilômetros de extensão por 8 de largura, como se vê na foto acima. Construídas em madeira, as demais estruturas da antiga cidade há muito desapareceram.

Charrete e bicicleta são os melhores meios para navegar pelos monumentos - a menos que você tenha tempo de sobra, é aconselhável contratar um guia local. Os que são certificados pelo governo cobram 20 mil kyats por dia, o equivalente a US$ 25. Também há jovens que conhecem os templos, mas não sabem detalhes de sua história e deixam ao viajante a tarefa de arbitrar quanto merecem por seu trabalho. Mesmo durante o dia, é aconselhável sair sempre com uma lanterna - há ao menos uma disponível na maioria dos quartos de hotéis. Isso porque muitos templos têm afrescos, mas não iluminação.

Bagan é um centro religioso vivo e os fiéis budistas não se intimidam com a presença de turistas para fazer sua reverências e orações. É obrigatório tirar os sapatos - e as meias - antes de entrar em qualquer templo.

Assistir ao nascer e ao pôr do sol faz parte dos rituais imperdíveis de Bagan. Nos terraços de Shwesandaw, visitantes se acotovelam à espera do espetáculo. Outra opção é ver o sol se esconder de um barco no Rio Irrawaddy, venerado pelos moradores de Mianmar. A mais espetacular - e cara - plateia para o amanhecer são os balões que sobrevoam os templos durante uma hora todos os dias, ao custo de US$ 290 por pessoa. O preço não afugenta interessados. Por isso, é bom reservar com antecedência para garantir o seu lugar.