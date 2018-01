Hospedagem com sustos

Nosso bronzeado viajante retornou da ensolarada Tunísia e encontrou a Grã-Bretanha mergulhada em uma grave crise política, com denúncias de corrupção envolvendo o gabinete do primeiro ministro, as lideranças do Parlamento e toda a classe política. "Shame on us", indignou-se o bravo viajante, para quem "os problemas de compostura têm sido tão danosos para nosso Reino quanto a formiga saúva foi para o Brasil nos idos anos 1950".

Sobre o fato de que se tornou público o hábito de Gordon Brown maquiar-se, mr. Miles comentou que a piada corrente nos condados ingleses é a de que o primeiro ministro atende agora por Gordon Rose.

A seguir, a correspondência da semana:

Prezado mr. Miles: acabo de passar por uma terrível experiência de hospedagem em Mestre, na Itália. O hotel que escolhi pela internet ficava do lado de um inferninho, com música insuportável a noite toda. Fui reclamar e o gerente disse para eu reclamar com o dono do inferninho. Como evitar experiências assim?

Vasco Ruiz Pomares, por e-mail

"Well, my friend, I'm very sorry about you. Sua experiência me faz lembrar uma série de outras, ocorridas com alguns amigos e leitores indignados.

Fatos como esse são situações recorrentes na vida de viajantes. A mais divertida delas (ainda que very disgusting) aconteceu com um casal de amigos alemães. Wolfgang e Heidi, viajantes econômicos e autossuficientes, encontraram, na net, um pequeno hotel em Veneza - conhecida por sua hospedagem de preços nada convidativos e, por acaso, bem do lado da cidade de Mestre que você citou.

Era, of course, um prédio antigo. O apartamento que ocuparam, no quarto andar, tinha o piso de tal forma inclinado que Wolfgang e Heidi acabaram tendo relações sexuais não-planejadas. Mas esse foi um benefício inesperado para o casal já de há muito entrado nos 60. O que os incomodou foi descobrir que a parede de seu quarto era toda grafitada com frases e desenhos obscenos, como se fosse a cela de uma penitenciária.

O casal foi pedir que trocassem seu apartamento para a noite seguinte e, believe me, ouviu do gerente que todos os quartos tinham inscrições parecidas. "Mas vocês não limpam essa sujeira?", protestou um indignado Wolfgang.

"Ma che sujeira? - replicou o funcionário - Questo e stilo!!!"

Em outras palavras, fellow, bons conselheiros, agentes de viagem confiáveis e publicações com credibilidade ainda são um caminho mais seguro para evitar roubadas.

Be careful com home pages repletas de jactância e websites que não exibam opiniões de hóspedes que já visitaram o estabelecimento. Você corre o risco de dormir do lado de um ninho de camundongos (aconteceu com minha pobre tia Henriette) ou de reservar um seaview room que fica a mais de 5 quilômetros da praia e oferece lindos pôsteres da orla pendurados nos apartamentos. Do you know what I mean?

Ainda assim, é preciso ter cautela. O gerente de meu pub predileto em Dover, Todd Rivers, relatou-me, certa vez, que foi para Toledo, na Espanha, com sua beloved Nancy e elegeu um hotel bem avaliado em um website por sua localização, pela limpeza e pelo tamanho dos apartamentos.

Quando chegou ao local, com a reserva devidamente paga, descobriu, however, um banheiro de dimensões tão diminutas que só lhe permitia usar o vaso sanitário com a porta aberta, com os pés, as tíbias e os perônios invadindo o sleeping-room. O pobre Todd, by the way, tem nada menos que 2 metros e 3 centímetros de altura..."

*Mr. Miles é o homem mais viajado do mundo. Ele já esteve em 132 países e 7 territórios ultramarinos