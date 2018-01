Hospedagem e outras dicas práticas

Onde ficamos: Slaviero Essential

No início do ano passado, a rede Slaviero assumiu o antigo Hotel Rex, no centro de Blumenau, e fez uma reforma caprichada – ao todo, são 120 apartamentos. Com localização privilegiada, o hotel tem quartos novos e confortáveis, com TV a cabo, Wi-Fi e frigobar. O café da manhã é farto e saboroso, com bolos produzidos na própria cozinha, pães variados, pratos frios e quentes e sucos naturais. O atendimento se mostrou gentil e atencioso. A partir de R$ 258 a diária para dois em julho; slavierohoteis.com.br.

Segurança

Capacete é fundamental. A agência oferece a todos os ciclistas, mas, caso prefira, leve o seu. Óculos escuros esportivos protegem os olhos do sol e da poeira.

Na bagagem

Luvas de ciclista são importantes. Evitam os desconfortáveis calos e também que as mãos escorreguem por causa do suor. Roupas leves, com tecidos esportivos, permitem que a pele respire – há quem prefira mangas longas como proteção extra para o sol. No frio, vista-se em camadas – leve um casaco corta-vento, impermeável, e uma proteção para o pescoço.

Antes de pedalar

Reserve ao menos 15 minutos antes e depois da pedalada para alongar os músculos. Acredite: vai fazer diferença.

Acessórios

Uma bolsa pequena, que se acople na frente da bicicleta, deixa à mão itens como protetor solar, barras de cereais, repelente... Bermuda de ciclista ou proteção de assento de silicone deixam a pedalada mais confortável.