Hospedagem para as férias, em dois cliques

Sites que ajudam a reservar hotéis são uma mão na roda para quem está planejando as próximas férias. Com um pouco de paciência você consegue encontrar diárias atraentes, na localização que deseja - e com possibilidade de cancelamento.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Lá fora, são tantos os hotéis cadastrados que é bom não poupar tempo na busca. Isso inclui ler os comentários deixados nos sites por outros viajantes. Para os que vão ficar no país, a boa notícia é que o número de hotéis e pousadas está aumentando.

Antes de finalizar a compra, convém verificar as condições oferecidas nos sites dos próprios hotéis. Vai que surge alguma outra promoção...

Booking.com

Para destinos internacionais, é uma das melhores opções. Você define o destino e a data - e depois consegue filtrar as opções por preço, localização e nota dada pelos viajantes em suas resenhas. O site é limitado para roteiros nacionais. Em números: Paris tem cerca de 1.300 hotéis cadastrados e o Rio de Janeiro, apenas 10% disso. Exceto em casos específicos, não debita imediatamente no cartão de crédito o valor da reserva. Tem versão em português e conta com serviço de apoio ao cliente (0800-891-1712). Não há taxa de cancelamento.

Venere.com

Se destaca pela oferta de hotéis na Europa, principalmente se você busca estabelecimentos na Itália, na Espanha e na França. Mas também lista meios de hospedagem nos Estados Unidos e em países da América do Sul. É possível incrementar a busca, filtrando por bairro, preço da diária e tipo de acomodação. A interface é um pouco antiguinha e o site não tem versão em português. Não há cobrança na reserva, nem taxa de cancelamento.

Hoteis.com

O site em português é bem amigável e a quantidade de hotéis cadastrados aumenta suas chances de sucesso. Bom principalmente para os que procuram hospedagem nos Estados Unidos. Outro diferencial são as resenhas de viajantes. Além das avaliações próprias, dá links para os comentários do TripAdvisor. Para ajuda em português, ligue para 0-800-891-3841.

Expedia.com

Além de hospedagem, ajuda a reservar passagens aéreas, carros e cruzeiros. É possível escolher um hotel específico ou entrar numa espécie de leilão de diárias. O site informa a classificação e do hotel e a região onde se localiza (algo como quatro-estrelas na área do Central Park). Você faz um lance pelo quarto e, se ele for aceito, o valor é debitado em seu cartão de crédito. Só depois de feita a reserva você fica sabendo o nome do hotel - a aposta costuma valer a pena. Em inglês.

Decolar.com

Assim com o Expedia, reúne opções para aluguel de carro, reserva de passagens e pacotes turísticos. A busca é feita em português, sem grandes dificuldades. Exibe comentários feitos no próprio site e em páginas como TripAdvisor e Viajeros.com. Em alguns casos, é possível pagar de forma parcelada. Atendimento pelo telefone: (11) 4003-9444.

Veja também:

Renaissance Curaçao: um modelo a copiar

Exclusividade em alto-mar

Uma visita aos gabrovanos

Blog. Dicas e bastidores das viagens da nossa equipe

Twitter. Notícias em tempo real do mundo turístico