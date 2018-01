Hotéis bem localizados em Santiago

Se você curte caminhar, estará a poucas quadras das zonas boêmias de Bellavista e Lastarria. Todos os apartamentos, como o da foto, são suítes (nh-hoteles.com). Nos sites de reservas, desde US$ 75.

Hotel del Patio

Fica num prédio antigo debruçado sobre o Patio Bellavista, point de barzinhos e restaurantes (que fazem barulho até 1h da manhã). Os ambientes são de hotel-design alternativo (hoteldelpatio.cl). Nos sites de reservas, desde US$ 72.

Orly

Está no miolo comercial de Providencia, vizinho à filial do boteco Liguria. Tem ares parisienses e uma clientela fiel. Diárias desde US$ 120 (orlyhotel.com).

Radisson

Dos cinco-estrelas modernos, é o mais próximo de uma estação de metrô; dá para ir caminhando a Providencia e Las Condes (www.radisson.cl). Desde US$ 126 nos sites de reservas.

La Sebastiana

Para quem quer ficar no lado mais moderno da cidade, sem cacifar um cinco-estrelas voltados para viagens de negócios, este apart-hotel é ideal. Fica numa zona de Las Condes gostosa de caminhar e próximo ao metrô (lasebastiana.cl). Diárias desde US$ 105 nos sites de reservas.