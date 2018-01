Hotéis cheios de mimos em Los Cabos

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A posição geográfica singular e o luxo de um verdadeiro corredor de resorts fazem de Los Cabos, no extremo da Baja California, um dos destinos de praia mais exclusivos do mundo. Foi ninguém menos que Brad Pitt que colocou o balneário nas manchetes internacionais quando gravou Troia (2004) na região. Bastou para que celebridades do quilate dos casais Demi Moore-Ashton Kutcher e Beyoncé-Jay-Z aparecessem por lá.

O nome não define um município exatamente, mas os 30 quilômetros entre os povoados de Cabo San Lucas e Cabo San Jose, banhados pelo Mar del Cortez, próximo de seu encontro com o Oceano Pacífico. Os brasileiros ainda estão por descobrir o destino e, por enquanto, são presença rara na região, ao contrário do que se observa em Cancún.

Por isso, para nós, que temos toda a variedade de praias, uma boa pedida é combinar a visita a Los Cabos com alguns dias na Cidade do México - uma semana é suficiente. A alta temporada vai de outubro a maio, meses de temperaturas mais amenas. Junho e julho são menos concorridos, por causa do forte calor. Entre o deserto e o mar, o lugar tem garantia de tempo bom - geralmente, só chove em setembro.

São os americanos que mais têm aproveitado os hotéis e, ao que parece, não fazem muita questão de praia. É que o mar de Los Cabos tem forte correnteza: quase sempre as bandeiras negras estão fincadas na areia, recomendando que os turistas não caiam n’água. Ninguém reclama, uma vez que os resorts capricham nas piscinas. A do Westin é um espetáculo de ilusionismo, projetada para dar a impressão de que deságua no mar.

A forte presença americana deve ter influenciado a proliferação de campos de golfe, que se tornaram uma marca da região - hoje são 16, que figuram entre os mais cotados do mundo. Festas de casamento são outro hit nos hotéis. Para se ter uma ideia, só no Sheraton foram realizadas 90 bodas em 2009. O lugar foi construído como uma típica hacienda espanhola - tem até uma graciosa capela à disposição.

Alinhados ao padrão dos hotéis, não faltam restaurantes requintados. O público é variado, com faixa etária e perfis bem distintos. Além dos grupos de casamento, há de jovens amigos a casais de meia-idade. Tal diversidade dita o amplo leque de atividades preparadas pelos hotéis.

O mergulho está entre as mais procuradas. Mas há programas tão variados quanto passeios a cavalo pelo deserto e pesca oceânica - a região é conhecida pela pesca do marlin. Entre tantas opções, não deixe de fazer o passeio de barco até El Arco, formação rochosa que é o principal cartão-postal de Los Cabos.

Do lado de cá, Mar del Cortez. Do lado de lá, Oceano Pacífico. O mar bate forte nas pedras e é aplaudido por uma colônia de leões marinhos. A cada quatro anos, contam os cabeños, a maré baixa e dá para curtir a praia sob o arco de pedra - privilégio que dura poucos dias.

Saiba mais

Tradição

Para passear em um típico pueblo mexicano, vá até San José, que guarda as características de cidadezinha.

Modernidade

Na outra ponta de Los Cabos está San Lucas, cheia de lojas de grife, restaurantes refinados, bares e uma marina badalada. Além da Playa del Medano, repleta de gente bonita.

Jubartes

De dezembro a fevereiro, as baleias de 150 metros de comprimento dão um belo espetáculo no Mal del Cortez e podem ser observadas das piscinas dos resorts. Já as tartarugas desovam nas praias locais em junho. E os hotéis, claro, organizam grupos de hóspedes que queiram assistir ao evento.

