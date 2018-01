Hotéis criam promoções para os 'fotomaníacos'

Redes de hotéis vêm ganhando fama graças às suas campanhas criadas especificamente para o Instagram. A rede Mercure foi uma das precursoras aqui no Brasil, com o concurso Let Good Things Happen, que premiou fotos de usuários com diárias de hotéis da América Latina.

Lá fora, aproveitando o lançamento do seu voo para Shangai em fevereiro, a Scandinavian Airlines ofereceu uma passagem ao intenauta que postou a mais bela foto de viagem identificada com as hashtags #flysastoshanghai e #sas. No mês passado, foi a vez do W Hotel de Nova York premiar com duas diárias os autores das melhores imagens da cidade publicadas com o #wdesign. Atualmente, ainda na Big Aplle, fotografias que relacionem a cidade com New Orleans, postadas com #neworleans e #streetcar2012, concorrem a ingressos para o espetáculo A Streetcar Named Desire da Broadway. / B.T.