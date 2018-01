Hotéis para escolher

É grandalhão e convencional, mas conta com uma praia perfeita (e quase exclusiva) logo em frente e não está nada longe dos pontos super animados da costa sul. Fica em Pebble Beach, imediatamente abaixo de Carlisle Bay (hiltoncaribbean.com; diárias desde US$ 189).

Divi South Winds

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resortinho básico (e com preços bastante abordáveis) cujo ponto mais forte é a localização. Está entre a rua de bares e restaurantes do Gap e a bem equipada praia de Dover (diviresorts.com/divisouthwinds; diárias a partir de US$ 125).

Coral Reef

Pequeno e classudo, oferece a imersão perfeita à sofisticação da costa oeste. A praia é uma das mais tranquilas e fotogênicas da ilha (coralreefbarbados.com; diárias a partir de US$ 465 com café da manhã, US$ 520 com café e jantar).

Accra Beach

A localização é imbatível: fica em frente a uma praia gostosa (e por isso bastante frequentada no fim de semana), ao lado do início da Boardwalk. Ideal para quem quer usar pouco carro ou táxi e aproveitar a cena gastronômica e a noite da ilha. Os quartos são apenas OK (accrabeachhotel.com; diárias desde US$ 205).