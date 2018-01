Hotel brasileiro em guia de luxo Pela primeira vez um hotel brasileiro ilustra a capa da edição destinada ao continente americano do guia de hotéis de luxo Condé Nast Johansens. A edição 2009 destaca o Vila Naiá, em Corumbau, na Bahia. Os hotéis Emiliano, em São Paulo, Villa Rasa e o Insólito, em Búzios, são citados. O guia está à venda no site www.johansens.com. Custa US$ 25 (R$ 59,79).