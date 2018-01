Hotel na Serra Gaúcha transforma pipas de vinho em quartos

O Estado de S.Paulo 07 Abril 2015 | 02h08

Percorrer vinícolas provando vinhos produzidos ali mesmo é um programa tradicional da Serra Gaúcha. Mas dormir em uma barrica de vinho é, no mínimo, inusitado. O Hotel Fazenda Pampas, em Canela, inovou e transformou 14 barricas com capacidade para 100 mil litros da bebida em confortáveis chalés.

Reformados, os apartamentos ficaram com três andares e uma área total de 90 metros quadrados. No piso inferior fica a sala de estar, com TV, sofá e cozinha. O quarto está no segundo andar e, na cobertura, há cadeiras e tapetes para curtir a bela vista de Gramado e Canela - bebericando vinho, claro. Os apartamentos de três andares ganharam ainda um banheiro, acoplado ao primeiro piso.

As pipas foram adquiridas das vinícolas Garibaldi e Aurora. Segundo o diretor executivo do empreendimento, Gabriel Knapp, o objetivo é fazer com que o turista tenha uma experiência inesquecível.

Entre as opções de lazer, lagos, passeios a cavalo e o contato com animais como emas, pavões, lhamas e ovelhas. A diária para o casal custa a partir de R$ 680 na baixa temporada - bichinhos de estimação são aceitos, e valem R$ 30 a mais na diária. Mais: hoteispampas.com.br.