Hotel que inspirou 'O Iluminado' garante bons sustos no halloween

Stephen King está em alta no halloween de 2017. Com a adaptação de seu livro IT - Uma obra prima do Medo para as telas de cinema batendo recordes, nada mais justo que homenagear o autor. Em Orlando, na Flórida, o parque Universal Studios terá um labirinto especial com a temática de outra famosa obra de King: O Iluminado. Mas há opções ainda mais realistas para reviver O Iluminado no território norte-americano.

O Hotel Overlook, onde o personagem Jack Torrance enlouquece no romance de 1977, foi inspirado em um local real, o Stanley Hotel, em Estes Park, no Colorado. Foi lá que King se hospedeu em 1974 e teve a ideia de escrever a obra.

Assim como o Overlook da ficção, o Stanley é um hotel histórico. Um enorme palácio erguido em 1909 pelo pelo inventor Freelan Oscar Stanley e que atraía ricos e famosos dispostos a conhecer o Parque Nacional das Montanhas Rochosas. Hoje, o local atrai também fãs das histórias de terror e que buscam uma experiência sobrenatural.

Para o dia das bruxas deste ano, o Stanley promete três eventos. O primeiro é o "jantar do assassinato misterioso" (Murder Mistery Dinner), que ocorre na sexta-feira, 20 de outubro. Com todos vestidos como gangsters dos anos 1920, o convite permite ao convidado participar da brincadeira de assassinato e de um jantar onde são servidos quatro pratos. Custa US$ 120 por pessoa ou US$ 320 o casal.

Já no dia 21 de outubro ocorre o baile O Iluminado, inspirado na história que fez o Stanley Hotel mundialmente famoso. A festa à fantasia baseada no longa tem ingressos sendo vendidos a US$ 175 individual ou US$ 325 o casal. Fique esperto: há um prêmio de US$ 500 para a melhor fantasia. O último evento do halloween 2017 por lá é um baile de máscaras no dia 28 de outubro.Os convites custam US$110 por pessoa ou US$199 para casais.

Para quem quiser visitar o Stanley Hotel, a diária dos quartos parte de US$ 279. Várias atividades relacionadas ao O Iluminado estão disponíveis. Por US$ 28 por pessoa, o hotel oferece um tour assombrado por suas dependências. Há também um show de ilusionismo com Aiden Sinclair (quintas, sextas, sábado e domingos) com ingressos a US$ 20 para hóspedes e US$ 25 para não-hóspedes.

A dica para quem quer ver fantasmas é tentar ficar no quarto 217. No livro, é ele que concentra os espíritos do hotel - no filme ele foi trocado para o número 237. E, segundo os donos, isso também ocorre na realidade. Reservas pelo site stanleyhotel.com

Sem sustos. O filme de 1980, dirigido por Stanley Kubrick, entretanto, não foi gravado no Stanley Hotel. A maior parte das cenas internas foi feita em estúdio, enquanto as externas foram gravadas no hotel Timberline Lodge, no Mount Hood, no Oregon.

O Timberline mantém mais afastada a vocação para o horror que o Stanley Hotel abraça. Prefere destacar as oportunidades de esqui que seus hóspedes têm à disposição. Mas, no dia 27 de outubro, terá uma série de eventos para comemorar o dia das bruxas. As atividades começam às 18h, com a caça ao tesouro Doces ou Travessuras, com doces sendo servidos e decorando o hotel. Haverá também concurso de decoração de abóboras e de fantasias. Das 20h às 20h30, em volta da fogueira, monitores irão contar histórias de terror para as crianças e das 21h às 21h30 será a vez dos adultos. O auge da noite está marcado para 22h30, com a exibição de O Iluminado. Os pacotes para o fim de semana começam em US$ 200. Reservas: timberlinelodge.com