Houston e seu lado cosmopolita

Clichês. Aposto todas as fichas nos rodeios milionários e no filme Apollo 13, com Tom Hanks no elenco, como as imagens mais associadas a Houston, no Texas. É claro que a cidade tem seu lado caubói. E que o centro espacial da Nasa, que recebeu do astronauta James Lovell (interpretado por Hanks) o famoso comunicado "Houston, we have a problem", fez sua fama internacional. Mas a cidade tem outras atrações pouco conhecidas dos turistas.

Metrópole. O quarto maior município dos Estados Unidos tem um lado cosmopolita a ser descoberto. A cidade, onde o estilo de vida latino-americano é presente - quase metade da população fala espanhol -, é a segunda indústria de teatro americana: sua produção fica atrás apenas da de Nova York.

Houston também é uma das únicas no país com companhias permanentes de balé e ópera. Para completar, há uma lista de bons hotéis, shoppings e restaurantes, além de um bairro com - pasmem - 16 museus.

Exposições. No mesmo quarteirão, os visitantes podem apreciar as mais diferentes mostras de arte e ciência. Esculturas romanas, obras de Cézanne, réplica de dinossauros, coleção de pedras preciosas...

O Museum District é a grande atração da metrópole. Se tiver pouco tempo, vá direto ao Museu de Ciência Natural, o mais interessante e mais visitado. Detalhe: a maioria das instituições não cobra entrada.

Corrida espacial. A visita ao Nasa Johnson's Space Center não pode ficar fora do roteiro. O local, a 40 quilômetros de Houston, funciona como centro de treinamento e de comando das missões da agência espacial americana desde 1965. Ali, os turistas visitam a sala de controle e reviver momentos importantes da história, como o triunfo do foguete Apollo 11. Há um espaço com brinquedos para as crianças.

Velho Oeste. Quer entrar no clima e conhecer uma fazenda texana? No George Ranch Historical Center (www.georgeranch.org) você encontra personagens típicos e pode encarnar um verdadeiro caubói do Velho Oeste.