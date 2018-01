A quente Votuporanga, a 522 quilômetros de São Paulo, mostra seu prestígio para a folia ao receber a rainha do axé, Ivete Sangalo (foto), pela primeira vez fora de Salvador durante o carnaval. No melhor esquema micareta, a musa sobe no trio na terça-feira. Além dela, a festa conta ainda com Monobloco (segunda-feira) e Chiclete com Banana (domingo). Os abadás para os cinco dias custam a partir de R$ 500 em blocooba.com.br.

Já Brotas, a 240 quilômetros da capital, é um destino de tripla possibilidade: farra, descanso e diversão na natureza, com muita adrenalina. Os visitantes poderão aproveitar matinês na praça principal, blocos à noite na Avenida Rodolpho Guimarães e bailes no Clube de Campo (desde R$ 20; ingressos à venda na hora).