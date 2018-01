Esqueça os velhos nomes do cenário musical internacional. No Iceland Airwaves, que ocorre anualmente em Reykjavik, capital da Islândia, a graça está em conhecer talentos do futuro, como foi com Fatboy Slim e Kaiser Chiefs. Este ano, Björk, a filha ilustre do país, foi escalada para tocar entre os mais de 30 novos artistas. Aproveitar um dia de festival começa custando R$ 457 – e pode preparar o bolso porque a Islândia não é nada barata. Há muitas opções de hospedagem na cidade. No Hlemmur Square (hlemmursquare.com), diárias desde R$ 62 em quarto compartilhado. Mais: icelandairwaves.is.