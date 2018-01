Ícone do jazz e até o Garibaldo integram acervos Foi no Kaufman Astoria Studios que os Irmãos Marx filmaram Os Galhofeiros em 1930 e é lá que o Garibaldo de Vila Sésamo ainda mora. Um prédio anexo agora funciona de forma independente: é ali que está o recentemente renovado Museu da Imagem em Movimento (movingimage.us). Às sextas-feiras, das 16 às 20 horas, a entrada é grátis (custa US$ 12 nos outros dias). O acervo não se restringe apenas a cenários e figurinos de programas de TV e cinema, como telegramas mandados por Orson Welles e pernas postiças de Winona Ryder em Cisne Negro. Há também entretenimento digital - como máquinas onde se pode jogar Donkey Kong, Space Invaders e Pac Man. No dia 3 de março, a mostra Spacewar! Video Games Blast Off comemora os 50 anos do primeiro videogame.