Ideias para curtir o feriado bem longe

Quer aproveitar o feriado prolongado para fazer uma viagem para fora do País? Selecionamos 15 pacotes para você curtir seu merecido descanso. Todas as sugestões incluem passagem aérea e hospedagem em apartamento duplo.

Maravilhas do deserto: três noites no Atacama, com pensão completa, custam a partir de US$ 2.660

US$ 593

Três noites em Buenos Aires, na Argentina. Com café da manhã e passeios pela cidade incluídos. Na Sem Fronteiras (0--11-2091-3595)

US$ 687

Três noites em Lima, capital do Peru. Inclui city tour. CIT (0--11-3138-3535)

US$ 748

Três noites em Buenos Aires, Argentina. Com café da manhã e city tour incluídos. Na Natural Mar (0--11-3236-4949)

US$ 840

Três noites em Mendoza, Argentina. Com café da manhã incluído. Na CI (0--11- 3677- 3600)

US$ 840

Três noites em Bariloche, Argentina. Inclui café e alguns passeios pela região. Com a Flot (0--11-4504-4500)

US$ 1.020

Três noites em Santiago, no Chile. Com café, passeios, três jantares e um almoço. Na Agaxtur (0--11-3067-0900)

US$ 1.091

Quatro noites em Orlando, nos Estados Unidos. Inclui seguro viagem. Com a Soft Travel (0--11-3017-9999)

US$ 1.351

Seis noites em Paris, na França. Com café da manhã. Soft Travel (0--11-3017-9999)

US$ 1.352

Quatro noites entre Lima, Cuzco e Machu Picchu, no Peru. Com café, almoço e passeios. Raidho (0--11-3383-1200)

US$ 1.556

Seis noites em Cancún, no México. Com café e city tour. Turismo10 (0--11-3253-7300)

US$ 1.800

Sete noites em Punta Cana, na República Dominicana, no sistema all inclusive. Turismo10 (0--11- 3253-7300)

US$ 1.822

Sete noites entre Santiago e Pucón, no Chile. Inclui café e passeios. TGK (0--11-3283-3233)

US$ 2.660

Três noites no Deserto do Atacama, no Chile, com todas as refeições incluídas. Na Interpoint (0--11-3087-9400)

US$ 2.944

Sete noites em Aspen (EUA), com aluguel de carro e seis dias de ski pass. Ski Brasil (0--11-2196-9399)

US$ 3.530

Nove noites entre São Francisco, Los Angeles e Las Vegas (EUA). Café e passeios. Queensberry (0--11-3217-7100).