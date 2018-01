Ideias para presentear viajantes queridos

O Natal batendo à porta e ainda falta comprar os últimos presentes? Reunimos nesta página algumas sugestões que farão a alegria dos viajantes do seu coração, crianças e adultos, seja uma lembrancinha de preço acessível ou um presentão se o orçamento estiver folgado. Veja mais ideias em estadao.com.br/e/embarquenatal.

Vale-viagem. Quer dar uma viagem de presente, mas não sabe para onde a pessoa homenageada gostaria de ir? A CVC lançou o vale-viagem (www.valeviagemcvc.com. br), um cartão carregado com créditos que podem ser trocados por qualquer produto vendido pela operadora – passagem aérea, hospedagem, aluguel de carro, cruzeiro, seguro. Os créditos valem por até 18 meses – a viagem pode ser feita depois deste prazo. A carga mínima é de R$ 200.

Plante. Como parte do projeto de reflorestamento Plant for the Planet, a rede internacional de hotéis Accor lançou uma plataforma que permite presentear com árvores, a um custo de 3 a 10 euros por muda.

A compra é feita no site accorhotels.purprojet.shop, onde você escolhe qual projeto de reflorestamento quer apoiar – por enquanto, há opções na França, Romênia, Senegal, Peru e Indonésia. A pessoa presenteada recebe um certificado com nome e detalhes da espécie plantada, e pode acompanhar o progresso do projeto criando uma conta no site.

Para crianças:

Lembracinhas:

Presentão: