Ideias para ver a aurora boreal

Ano que vem quero fazer uma viagem para ver a aurora boreal. Aonde é a melhor ir? Qual é a época mais indicada? (Anna Maria, São Paulo)

Trata-se de uma viagem nada convencional. Não basta estar num lugar onde o fenômeno da aurora boreal ocorra. Para ver as descargas de luz branca ou verde no momento em que acontecem, é necessário que o céu esteja claro, sem nuvens. E para ver o espetáculo em todo o seu esplendor, o indicado é estar num lugar ermo, longe da iluminação noturna de uma cidade. Para complicar ainda mais, tanto a ocorrência das luzes quanto as condições atmosféricas são impossíveis de prever com antecedência.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ou seja: presenciar a aurora boreal requer perseverança e sorte. Para o sucesso da empreitada deve-se investir vários dias e não ficar parado, mas perseguir a aurora boreal onde esteja visível. É quando entram em cena os caçadores da aurora boreal – guias e agências especializados em identificar, de última hora, os locais onde o fenômeno tem mais chances de estar visível.

O Brasil tem o seu caçador de aurora boreal, o carioca Daniel Japor, que montou uma agência especializada em tours para ver as luzes do Ártico, a Geotrip (geotrip.com.br). Todos os anos, entre setembro e março, ele leva grupos de brasileiros ao extremo norte da Noruega e da Finlândia, em roteiros com 11 pernoites, com saídas todas as noites em busca da aurora boreal nos lugares mais propícios. De dia é possível fazer atividades árticas, como corridas de trenó com cachorros, passeios em moto de neve e visitas a cavernas de gelo (não incluídas no pacote).

Querendo usar os serviços de um caçador de auroras local, considere a Aurora Service (tours.aurora-servi ce.eu). Seu fundador é um inglês que começou com um site de previsões da aurora boreal em todo o Círculo Ártico (aurora-service.eu) e evoluiu para oferecer tours guiados na Finlândia. O pacote básico inclui quatro pernoites, com três saídas noturnas para caçar as luzes nórdicas. Durante o dia também são oferecidos passeios opcionais.

Caso você queira garantir uma viagem turisticamente interessante mesmo se a aurora boreal não der o ar da graça, o melhor destino é a Islândia, que tem maior diversidade de paisagens. Com carro alugado e GPS, é possível ir até a aurora, caso aconteça perto de onde você estiver. Março é o mês mais aproveitável para fazer turismo e ver a aurora: ainda é inverno, mas os dias são mais longos e propícios a outros passeios.