Igreja encastela pirâmide e vulcão fica à espreita SAN ANDRÉS CHOLULA - O entorno da cidade dos contêineres é de ruas bastante desertas, com comércio e residências simples. Mas a paisagem que se pode ter de uma mesa de bar é de luxo. Perto do centro de Cholula fica a Gran Pirámide, um sítio arqueológico com uma igreja no topo. No México pré-colombiano, ali estava a maior pirâmide de dimensões basais do país, com 430 por 460 metros, e 66 metros de altura. Quando os espanhóis chegaram a Cholula, decidiram canalizar a fé dos nativos para a doutrina católica, construindo uma igreja em um lugar já tido como um templo sagrado pelos indígenas.