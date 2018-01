Ilha do Mel: doces encantos

Durou alguns minutos a discussão sobre qual seria a famigerada origem do nome de batismo da Ilha do Mel, destino dos mais cobiçados no litoral paranaense.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Houve quem acreditasse na versão da extração do mel silvestre na região; outros, na que se baseia na cor da água do estuário; e até quem encontrasse veracidade na existência por ali de um tal alemão produtor de farinha (que, na Alemanha, denomina-se Mehl).

Sem consenso, preferimos apenas contemplar sua beleza, ainda que o tempo chuvoso não estivesse favorável a banhos e trilhas.

Os 25 quilômetros de praias atraem não só os ligados em ecoturismo, mas também que quer um pouco mais de agito. Mas há limite: assim como a Ilha do Cardoso, o número de visitantes é restrito – aqui, 5 mil pessoas por dia –, é proibida a tração animal e a entrada de veículos e nem toda a área natural é aberta a visitação.

Mas não se preocupe, porque há muito o que se ver e fazer na reserva natural, com destaque para o Farol das Conchas, a Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres e a Gruta das Encantadas.

Onde ficar: há opções no AirBnB.com; entre as pousadas, destaque para Astral da Ilha e Villa Verde

Como ir: só se chega de barco, com saídas frequentes a partir da Baía de Paranaguá ou do Pontal do Paraná