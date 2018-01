Ilha Grande, a mais querida Todas as tribos. A maior e mais conhecida ilha do arquipélago que compõe Angra dos Reis recebe todas as tribos de braços abertos. Os mais abastados desfilam em lanchas e iates. Param nas praias menos concorridas e podem ter uma ideia de como era a Ilha Grande antes da invasão de turistas. Quem gosta de aventura aproveita para percorrer as muitas trilhas existentes. Com a vantagem de que a maioria é bem sinalizada e dispensa o acompanhamento de guias.