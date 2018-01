Ilhas gregas: 2 semanas para curtir e relaxar

Abril é um pouco cedo demais para ir às ilhas gregas: chove pouco, mas a temperatura máxima costuma ficar abaixo dos 20 graus. Os preços estarão uma pechincha, tanto para se deslocar às ilhas, quanto para se hospedar. Mas muita coisa pode ainda estar fechada e vai ser difícil ter vontade de ir à praia. No seu lugar, eu atrasaria a viagem em um mês: na segunda quinzena de maio já vai estar suficientemente quente. O calorão e as multidões só dão as caras em julho e agosto.

No site kayak.com.br você consegue ordenar os voos por ordem crescente de duração. Cuidado, porém, com as conexões muito curtas: na minha pesquisa, a rota mais rápida era pela Alitalia, mas o intervalo de apenas 1h20 entre os voos pode ser insuficiente para fazer a imigração. A Swiss, com 1h50 para a conexão, parece a melhor escolha (refaça a pesquisa para as suas datas específicas, o resultado poderá vir diferente).

Os barcos mais rápidos de Atenas a Mikonos saem do porto de Rafina e fazem o trajeto em 4h30. Já entre Atenas e Santorini, os barcos operam no porto de Piraeus e levam 7h45. A rota entre Santorini e Mikonos é operada por catamarãs que levam 2h30. Você pode ver horários e reservar em greekferries.gr (no site use a grafia "Mykonos").

Se não quiser passar tanto tempo no mar (os trajetos de ferry não são tão interessantes quanto os dos cruzeiros e os barcos não são suficientemente grandes e estáveis para evitar enjoos), pense em voar. A Aegean leva 35 minutos para voar entre Atenas e Mikonos e 45 minutos entre Atenas e Santorini.

Para alugar uma casa nas ilhas, a melhor opção hoje em dia é o airbnb.com, que é uma espécie de Facebook de apartamentos de temporada. Você cria um perfil na rede e então busca as casas e apartamentos disponíveis na época em que você vai viajar. Você tem acesso a resenhas de hóspedes anteriores sobre a hospedagem e o anfitrião.

