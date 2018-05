Ilhas paradisíacas a cada desembarque

O primeiro porto de desembarque deste roteiro no Disney Magic é Cozumel. Para conhecer um pouco desta ilha no México, optei por um roteiro vendido no navio chamado de Isla la Pasion, ao custo de US$ 88.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

É importante não esquecer o protetor solar e se preparar para algumas horas bem animadas. O desembarque é feito no Twister, um singelo barco guiado por um piloto mexicano que, nos 20 minutos entre o navio e a ilha, faz várias manobras radicais em alto-mar. Prepare o espírito festeiro, coloque o cinto de segurança, segure firme e aguente (ou aproveite, a depender do gosto) uma sequência de singles do rapper Pitbull tocando em alto e bom som. Se prefere calmaria, você também pode fazer este mesmo desembarque num catamarã.

A água mais clara e bonita que você provavelmente verá na vida fica na praia desta ilha. Aproveite o visual para emplacar retratos que farão sucesso em suas redes sociais, mas não esqueça de curtir a preguiça nas redes (mesmo, aquelas penduradas em suportes, não as virtuais) para descanso, o sabor da tequila e as atividades turísticas.

Por US$ 6 você aluga uma bicicleta, potente o suficiente para andar na areia da praia; por US$ 11, pode praticar stand up paddle.

No desembarque em Cozumel há ainda outros passeios à venda no navio, como Playa del Carmen e as ruínas de Chichen Itzá.

A segunda e última parada do Magic é Castaway Cay, a ilha privativa da Disney nas Bahamas. O visual é arrebatador: água transparente e gaivotas.

Mickey de short colorido e Minnie de biquíni de flores circulam pelas areias. Há um toboágua no estilo pirata que, apesar do calorão, cai numa água bem gelada. Alugue snorkel para explorar um pouco da vida subaquática. A superbike também é uma atividade divertida: você pedala em dupla e consegue atravessar boa parte da praia. Há também trilhas, espaços de massagem espalhados pela ilha, aventura com arraias e tour de pesca.

Estranhei, mas aprovei: cookies de chocolate e pedaços de bolo, em Castaway Cay, são lanchinhos para se comer na praia, sob o sol. Não tem essa de churrasco, não. Apenas tome cuidado com as gaivotas enquanto você come seus snacks.