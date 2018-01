Imagem protetora

OBRA DO POVO - Moradores ajudaram a erguer a Notre Dame local

"Nossa basílica é especial porque foi construída pelo povo. Não havia dinheiro, então os moradores ajudaram nas obras, esculpiram os capitólios", explica o padre Bernard Dullier, reitor do templo e nosso guia. De fato, há algo de impalpável, mas perfeitamente perceptível na atmosfera daquela igreja. Talvez o empenho e o entusiasmo dos fiéis para erguê-la, entre 1872 e 1890, seja mesmo uma boa explicação.

No século 19, a guerra franco-prussiana havia devastado as esperanças da pequena Pontmain. Os homens estavam nos campos de batalha. Então, a Virgem apareceu a dois meninos que trabalhavam em uma granja. Diz-se que a mãe de Jesus, usando um vestido azul de estrelas, flutuou no céu de Pontmain durante quase três horas. Depois disso, os homens puderam voltar da guerra, sãos e salvos.

Pontmain parece ter sido feita para um passeio de um dia. A maior parte dos 250 mil visitantes que passam por lá todo ano moram na região ou estão de passagem entre Monte Saint-Michel e Lisieux.

Basílica de Pontmain: www.sanctuaire-pontmain.com