Indie, jazz e música clássica como companhia

O guitarrista de jazz Wes Montgomery foi a indicação do crítico Nate Chinen. "Locomoção sempre foi seu princípio diretor. Unit 7 e Four on Six são algumas das melhores músicas para estrada já feitas." O violão acústico da canção New Slang, dos The Shins, lembra ao repórter Ben Sisario uma viagem noturna pelo sudoeste, "onde o céu lembra o espaço sideral e a voz humana é um dos únicos laços que nos prendem à Terra".

O crítico Anthony Tommasini vai de música clássica. "Ninguém ajuda a passar o tempo melhor que Wagner, cujas óperas se desenrolam por trechos longos, orgânicos." / NYT