Não se impressione com os homens-bomba que agiram semana retrasada em Jacarta. A intenção deles é exatamente esta: fazer com que você e todo mundo tenha medo de ir à Indonésia. Acontece que o principal destino da maioria dos turistas na Indonésia é a ilha de Bali, que tem acesso totalmente independente: há voos da Europa, de Bangcoc, Hong Kong e Cingapura que descem direto em Denpasar, a capital da ilha, sem passar por Jacarta. Bali só foi vítima de atentado uma vez, em 2002; e mesmo naquela ocasião, o alvo foram os garotos australianos, que fazem da praia de Kuta a sua versão de Porto Seguro. Quando Bali começava a se recuperar do golpe, veio o tsunami - que nem chegou perto da ilha,mas acabou afugentando os turistas menos informados. Como resultado, os preços, que já eram camaradas, ficaram ainda mais baixos. Para aproveitar um dos destinos mais charmosos (e baratos) do planeta, vá para Ubud, a capital cultural da ilha, que fica na montanha.