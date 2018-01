Infraestrutura grandiosa em Maipu

Como já conhecia, de viagem anterior, a Trapiche (trapiche.com.ar), que tem construções de um século atrás, e a Trivento (www.trivento.com), do grupo chileno Concha y Toro (leia mais nesta página), desta vez o dia em Maipu foi dedicado à vinícola Zuccardi (familiazuccardi.com), onde um pequeno exército de 30 pessoas apresenta o que se poderia definir como um parque de diversões para apaixonados por vinho e comida.

Sim, comida também. O centro de visitantes em Maipu tem dois apetitosos restaurantes. Mas já voltamos a eles. Antes, a visita guiada e as degustações.

O passeio mais básico custa 40 pesos (R$ 11). Consiste em uma olhada na planta de produção, explicações e degustação de três rótulos em uma sala que é também galeria de arte. A loja é bonita e variada. Há outras opções: explorar os vinhedos em carro antigo e bike, fazer piquenique, participar da colheita.

O restaurante Casa del Visitante, o principal, foi projetado para receber grupos. As mesas extensas, cheias e barulhentas são a regra, e o cardápio regional nunca muda (465 pesos ou R$ 131 por pessoa). A parrilla é preparada em grelha, lá fora, e vem à mesa acompanhada de legumes, saladas e, claro, vinho.

Outra opção é o intimista Pan & Oliva, que ressalta a produção de azeites da Zuccardi e promove aulas de cozinha, desde 100 pesos (R$ 29). / MÔNICA NOBREGA

Veja mais:

Faz questão absoluta de um city tour? Em Mendoza ele funciona no esquema hop on-hop off e custa 75 pesos (R$ 21) o passe com duração de 24 horas. No site: www.mendozacitytour.com