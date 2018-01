INGLATERRA

Na verdade, o grupo pouco pôde aproveitar o Rio. Os momentos mais relax do time se deram na academia e na piscina ao livre, com vista para a praia e para as montanhas. As refeições eram feitas entre eles, com menu supervisionado por um chef inglês. Assim, não provaram os menus dos dois restaurantes da casa, o Aquarela, de gastronomia mediterrânea e brasileira, e o 222 Contemporâneo, mais sofisticado, que só funciona no jantar. Recentemente, o hotel ganhou também uma hamburgueria, com ambiente retrô e telões para assistir a jogos (e ter saudades da Copa).

Os ingleses até foram vistos caminhando pela praia, mas tampouco desfrutaram do prazer de relaxar despreocupadamente nas espreguiçadeiras fornecidas pelo hotel. Talvez se não tivessem sido eliminados ainda na primeira fase... "Unfortunately, não tivemos muito o que comemorar", atesta nosso colunista inglês, mr. Miles.

Se você não liga muito para futebol, o hotel conta ainda com quadra de tênis, sauna e pacotes especiais de lua de mel.

Tarifas: desde R$ 500, para dois, com café da manhã e Wi-Fi; royaltulipriodejaneiro.com