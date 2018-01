Ingredientes do mundo todo. E carnes de caça típicas de lá

Pouco presentes na nossa dieta comum, é bem verdade que os sabores marcantes dos cortes podem causar estranhamento no começo. Mas também surpreendem. O kudu, por exemplo, servido em medalhões ao ponto, acompanhados de uma torre de finas fatias de batata, faz a boca salivar. Uma carne forte, com textura própria, que merece ser apreciada acompanhada com um bom vinho nacional.

Frutos do mar também têm lugar garantido nos menus dos restaurantes. Principalmente em cidades litorâneas, como Cidade do Cabo e Durban. A variedade vai desde deliciosos peixes brancos até os tradicionais salmão, camarões e mariscos.

Reunião de sabores. Você também encontrará muito curry pelo país. Temperos e pimentas. Massas, sushis e ícones da cozinha árabe. Povoado por gente oriunda de todos os cantos do mundo, a culinária sul-africana se caracteriza pela mistura de ingredientes, originários das nações vizinhas, cozinha europeia, asiática e americana.

Na Cidade do Cabo, almoce no Aubergine, um contemporâneo já premiado. À noite, aposte no ambiente despojado e menu variado do The Kove, em Camps Bay.