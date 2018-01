Ingressos, chaves e consumo em uma única pulseira

Tudo funciona em conjunto com o aplicativo MyDisneyExperience (mydisneyexperience.com), via smartphone (Android, iOs e Windows Phone) ou quiosques espalhados pelos parques. Toda a informação é armazenada em um perfil pessoal.

As compras feitas dentro do complexo são cobradas no cartão de crédito fornecido no check-in do hotel. Para famílias com crianças é possível restringir o acesso à gastança com senha a ser digitada em terminais depois de passada a pulseira.

A Magic Band, nome dado à pulseira, é à prova d'água e pode ser comprada por pessoas que não estão hospedadas na Disney por US$ 12,95 (R$ 29). E pode ser reutilizada em outras viagens, por enquanto apenas no complexo de Orlando. O projeto, chamado de MyMagicPlus, é um esforço da Disney para atrair hóspedes para seus hotéis, que sofrem com a concorrência das baratas opções de Orlando. / F.O.