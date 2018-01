Ingressos pela internet

Para espetáculos da Broadway, vá direto ao Broadway.com. Para outros eventos, tente o Ticketmaster.com. Se o seu cartão de crédito oferece serviço de compra de ingressos, use, que vale a pena.

Europa

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na França, Ticketnet.fr e FnacEspectacles.com. Na Itália, TicketOne.it. Na Espanha, ServiCaixa.com. Em Portugal, Plateia.pt. Na Alemanha, Eventim.de. Na Inglaterra, Ticketmaster.co.uk; para Londres, VisitLondon.com/offers/tickets.

Argentina

Recheie sua próxima viagem a Buenos Aires com um megashow: pesquise com bastante antecedência em Ticketek.com.ar. (Para ir a um jogo de futebol, com traslado, compre em GoFootball.com.ar).

Brasil

Faça a ronda dos maiores sites: Ticketmaster.com.br, Ingresso.com, IngressoRapido.com.br. Para teatro e show no Rio, o ticketronics.com.br é muito bom.